Back to the Foodture bids farewell, Con Alma shifts gears, and more Pittsburgh food news | Pittsburgh City Paper

click to enlarge CP Photo: Jared Wickerham Back to the Foodture

Ross Cafe

4846 McKnight Road, North Hills. instagram.com/ross.cafe412

Con Alma

5884 Ellsworth Ave., Shadyside. conalmapgh.com

click to enlarge CP photo: Amanda Waltz Con Alma location in Shadyside

Eat’n Park

Multiple locations. eatnpark.com

Back to the Foodture

2767 E. Carson St., South Side. instagram.com/back2thefoodture

Swissvale Dari Delite

1990 Monongahela Ave., Swissvale. swissvaledaridelite.com