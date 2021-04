The city of Pittsburgh’s 2021 first round street paving schedule is here

Street Name - Starting at - Ending at - Council District

Spring is here, and that means the intoxicating smell of … fresh asphalt. That’s right, street paving season is back in the city of Pittsburgh, and Pittsburghers can finally get excited about fewer potholes and smother rides.On April 12, Pittsburgh’s Department of Mobility and Infrastructure released the first round of the city’s asphalt pavement resurfacing program for 2021. According to a press release , the city will be spending $16 million on street resurfacing this year, covering 34 miles of Pittsburgh roads.In addition to asphalt street resurfacing, the programs will also be providing ADA curb ramp upgrades on paved streets, as well as repair of concrete, brick and block stone streets throughout the city. The city has also launched its spring pothole blitz , where residents can report potholes for the city to address.DOMI expects to start paving on April 18. City officials will continue extra efforts to inform residents when their street will be paved, notifying them when vehicles must be moved. When paving is closer to beginning, DOMI will be posting their weekly paving schedule Here is the full list of the streets in the first round of the city’s paving season:- Benton Ave - Dead End - 1- Benton Ave - Goe Ave - 1- Galveston Ave - Dead End - 1- California Ave - Brighton Rd - 1- Dickson St - Rancheria St (2912 Breker St) - 1- Termon Ave - City Line - 1- Arendell St - Stoltz St - 1- Kalorama Way - Massachusetts Ave - 1- Train Tracks - McClure - 1- Rancheria St - Honora Way - 1- Enipo Way - Dead End - 1- Knoll St - Dunloe Ave - 1- Rope Way - Dead End - 1- Marshall Ave - Perrysville Ave - 1- Viola St - Bothwell Ave - 1- Colby St - Dead End - 1- Oswald St - Brighton Rd - 1- Gass Ave - Shadeland Ave - 1- Osgood St - Dead End - 1- Eloise St - Gentry Way - 1- Slayton St - Shadeland Ave - 1- Waldorf St - Bonvue St - 1- Well St - Dead End - 2- Chartiers Ave - Dead End - 2- Sorg Way - Sherwood Ave - 2- Cotescott - Whist Way - 2- Allegndorf St - Allendale St - 2- Hammond St - Narcissus Ave - 2- Minton St - Ashlyn St - 2- Narcissus Ave - Minton St - 2- Ashtola Way - Dead End - 2- Picket Way - Krupp St - 2- Cumberland St - Cumberland St - 2- Avacoll Dr - Dead End - 2- Stueben St - Dead End - 2- Potomac Ave - Dead End - 2- Crafton Blvd - Earlham St - 2- St Wyckoff Ave - Hunt - 2- Republic St - Oneida St - 2- Wyoming St - Boggs Ave - 2- Dead End - Round Top St - 2- Greenleaf St - Dead End - 2- Chartietrs - Faronia St - 2- Greentree Rd - Dead End - 2- Dead End - Adolph St - 2- Boggs Ave - Kramer Way - 2- Rudd St - Vixen St - 2- Sanboarn St - Middletown Rd - 2- Stafford St - Radcliffe St - 2- Telford St - Edgecliff St - 2- Parnassus St - Dead End - 2- Dilworth St - Southern Ave - 2- Narcissus Ave - Minton St (Dead End) - 2- Arcadia Way - Bernd St - 3- Amanda St - Watcher St - 3- Althea St - Vandalia St - 3- Brownsville Rd - Grape St - 3- Altamont Way - Althea - 3- Chalfont St - Michigan St - 3- 10th St - 12th St - 3- Linview Ave - Dead End - 3- 17th - 19th St - 3- Grimes Ave - Knox Ave - 3- Bailey Ave - Kathleen St - 3- Holt St - Cobden St - 3- McLain St - Dead End - 3- Kingsboro St - E Warrington Ave - 3- Lillian Way - Manton Way - 3- Redwick - Dead End - 3- Fisher St - Walde St - 3- Oporto St - S 18th St - 3- Jucunda St - Bausman St - 3- Harcum Way - Edwards Way - 3- Cedarhurst St - Orchard Pl - 3- Charles St - Bausman St - 3- Fisher St - Henger St - 3- Atwood St - Dead End - 3- Mary St - Harcum Way - 3- Maryjane St - S 27th St - 3- Knox Ave - Grape St - 3- Spring St - Fisher St - 3- Knox Ave - Grimes Ave - 3- Fisher St - Wirt Way - 3- Georgia Ave - Brownsville Rd - 3- S Bouquet St - Schenley Dr - 3- S 20th St - S 24th St - 3- Arlington #231 - Sterling St - 3- Moore Ave - Georgia Ave - 3- Sterling St - Hart Way - 3- S 22nd St - S 21st St - 3- Georgia Ave - Beltzhoover Ave - 3- P J Mcardle Rdwy - Fritz St - 3- Dead End - Nobles Lane - 4- Steiner St - Waterman Ave - 4- Dagmar Ave - Saw Mill Rn - 4- Shiras Ave - W Liberty Ave - 4- Sanderson Ave - Stewart Ave - 4- Modena Way - Almora St - 4- Breining St - Aaron Ave - 4- Gelnbury St - Aaron Ave - 4- Cape May Ave - Suburban Ave - 4- Cape May Ave - Fallowfield Ave - 4- Eben St - Creedmoor Pl - 4- Hopeland St - Ruralton St - 4- Queensboro Ave - Stebbins Ave - 4- Seaton St - Dead End - 4- Castlegate Ave - Midland St - 4- Lucina St - Walne Way - 4- Fiat St - Dead End - 4- Queenston St - Dead End - 4(Park) - Lucina Ave - Parkfield St - 4- Windfall Way - Dead End - 4- Glenarm Ave - Ava Way - 4- Goergette St - Sunbeam Way - 4- Vodeli St - Dead End - 4- Beach Ave - W Liberty Ave - 4- Anglon St - Curranhill Ave - 4- Limore Way - Viaduct Way - 4- Stebbins Ave - Ardsley Ave - 4- Wysox St - Biscayne Dr - 4- Sanders St (to 100' south to city limit) - Hutchinson St - 5- Christmas Way - Dead End - 5- Tilbury Ave - Beechwood Blvd - 5- Oakleaf St - Leaside Dr - 5- Dead End - Greenfield Ave - 5- Tasso St - Gladstone St - 5- Bigelow St - Unnamed - 5- Nassen St - Tesla St - 5- Bigelow St - Connor St - 5- Millington Rd - Frank St - 5- Forward Ave - Dead End (North) - 5- Beacon St - Dead End - 5- Uptegraf St - Dead End - 5- Langhorn St - Gloster St - 5(Quirin) - Grit Way - Gladstone St - 5- Ludwick St - Dead End - 5- Nevada - Commercial - 5- Bigelow St - Dead End - 5- Farnsworth St - Dead End - 5- Sylvan Ave - Bigelow St - 5- Terrace St - Robinson St - 6- Kirkbride St - California Ave - 6- Erin St - Roberts - 6- Burrows St - Kirkpatrick St - 6- Winifred St - Dead End - 6- Wylie Ave - Centre Ave - 6- Bryn Mawr St - Alpena St - 6- Watson St - Tustin St - 6(w/ Balboa section) - Webster Ave - Ridgeway St - 6- Hyena Way - California Ave - 6- Ledlie St - Cassatt St - 6- Robinson St - Allequippa St - 6- Moultrie St - Marion St - 6- Devilliers St - Erin St - 6- Allequippa St - Terrace St - 6- Willow St - Foster St - 7- Mccandless Ave - Alford Way - 7- 47th St (Both Dead Ends) - 50th St - 7- Woolslayer Way - Ewing St - 7- Chislett St - Antietam St - 7- Gross St - Baum Blvd - 7- Government Way (Skip to Penn Ave) - Butler St - 7- 42nd St - 44th St - 7- Ella St - Taylor St - 7- Greenwood St (Dead End) - Duffield St - 7- Bryant St - Vilsack St - 7- Wellesley Ave - Bryant St - 7- Ionic Way - Bunkerhill St - 7- Stanton Ave - Hampton St - 7- Mccandless Ave - Duncan Park - 7- 28th St - 31st St - 7- Butler St - Dead End - 7- Sherrod St - Cesna Way - 7- Friendship Ave - Liberty Ave - 7- Samantha Way - Highview St - 7- Baum Blvd - Friendship Ave - 7- Sheridan Ave - Farragut St - 7- Greenwood St - Vetter St - 7- Bryant St - Hampton St - 7- Friendship Ave - Dead End - 7(and unnnamed alley) - Alder St - Holden St - 8- Bayard - busway - 8- Craig - Dithridge - 8- S Graham St - Dead End - 8- Shady Ave - Dead End - 8- Juniata Pl - Dead End - 8- Bigelow Blvd - Bigelow Blvd - 8- Walnut St - Tara Way - 8- Negley - Bellefonte St - 8- Bellefonte St - S Aiken - 8- Osage Ln - S Lang Ave - 9- Collins St - Sheridan Ave - 9- Lowell St - Lincoln Ave - 9- Larimer Ave - Paulson Ave - 9- Coleridge St - Dead End - 9- Brintell St - Woodbine St - 9- N Murtland St - N Lang Ave - 9- N Beatty St - N Highland Ave - 9- Pineridge St - Brushton Ave - 9- Brushton Ave - N Homewood Ave - 9- Lemington Ave - Wiltse Rd - 9- Broad St - Auburn St - 9- N Murtland St - N Dallas Ave - 9- N Dallas Ave - N Murtland St - 9- Columbo St - Broad St - 9- Haverhill St - Fahnestock St - 9- Penn Ave - Dead End (Johnathan St) - 9- Penn Ave - Dead End - 9- Upland St - Hermitage St - 9- Brintell St - Dead End - 9- Penn Ave - Dead End - 9- Stoneville St - Standard Ave - 9- Lincoln Ave - Verona Blvd - 9- Lincoln Ave - Dead End - 9- Oranmore St - Azure St - 9- Coleridge St - Coleridge St (Stanton Ter area) - 9